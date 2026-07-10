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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

راه امام شهید انقلاب را با قدرت ادامه می‌دهیم

راه امام شهید انقلاب را با قدرت ادامه می‌دهیم

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: راه امام شهید انقلاب را با قدرت ادامه می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حاتمی در پیامی ضمن قدردانی از حضور تاریخی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور حماسه‌ای درخشان از پیوند ناگسستنی میان ملت و آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیامی روشن برای دشمنان بود.

متن کامل پیام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت سرافراز و داغ‌دیده ایران

در این ایام حزن‌آلود اما پرشکوه، شما مردم شریف، بار دیگر جلوه‌ای از عظمت، همبستگی و اصالت خویش را در برابر چشمان جهانیان به نمایش گذاشتید. حضور موج‌آسا و بی‌کران مردمان ایران عزیز، مسلمانان و آزادگان عالم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده مکرم ایشان، حماسه‌ای درخشان از پیوند ناگسستنی میان ملت و آرمان‌هایی ترسیم کرد که با خون پاک شهیدان به ویژه امام و قائد شهید انقلاب، رنگ جاودانگی به خود گرفته است.

راه رهبر شهید انقلاب، چشمه‌ساری است که با عزم و اراده این ملت همچنان جاری خواهد ماند؛ راهی استوار بر ستون‌های حق، عدالت و مقاومت، که هیچ توطئه و کید دشمنی، یارای خاموش ساختن فروغ آن را نخواهد داشت. ایران اسلامی، همان‌گونه که تاریخ پرافتخارش گواهی می‌دهد، ققنوس‌وار، از دل آزمون های سخت، عزمی راسخ‌تر و گامی استوارتر برای پیمودن مسیر خویش برمی‌گیرد و این بار نیز با تلاشی دوچندان، به آرمان‌های امام شهید انقلاب و تداوم راه عزت، استقلال و ایستادگی رنگ حقیقت خواهد زد.

اینجانب، بر خود فرض می‌دانم که مراتب سپاس و امتنان خویش را به همه اقشار این ملت رشید نثار کنم؛ آنان که از شهر و روستاهای دور و نزدیک میهن تا مردم فهیم پایتخت، قم، مشهد، آزادگان کشور دوست و همسایه عراق و سایر بلاد اسلامی، با قلبی سرشار از عشق و اندوه، ساعت‌ها در گرمای طاقت‌سوز تابستان به انتظار نشستند تا آخرین وداع را با محبوب خویش به جای آورند و ضمن اعلام انزجار از این جنایت بزرگ تاریخی دشمنان زبون، با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، تجدید بیعت کنند. این صبوری و شکیبایی، خود سرودی بی‌کلام و پیامی رسا برای تاریخ بود. همچنین، از مسئولان انتظامی، امنیتی، دست‌اندرکاران برگزاری مراسم و بویژه کارکنان غیور و ولایتمدار ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان خدمتگزاران ملت بزرگ ایران که با برپایی زائرشهرها، موکب‌ها، ایستگاه‌های خدماتی و نیز کادر پرتلاش درمان که با تدبیر، درایت و مجاهدتی شبانه‌روزی، برگزاری این آیین بی‌مانند را به شایستگی ممکن ساختند، نهایت قدردانی را دارم. هماهنگی و هم‌افزایی مثال‌زدنی میان نهادهای گوناگون، گواهی روشن بر بلوغ و اقتدار این نظام مقدس است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی

کد مطلب 6883777
نفیسه عبدالهی

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