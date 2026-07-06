اسماعیلی:تشییع باشکوه و تاریخی قائد شهید، تجلی حیات طیبه ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، در حاشیه مراسم تشییع باشکوه پیکر رهبر انقلاب اسلامی، با ستایش حضور عظیم، آگاهانه و بی نظیر ملت ایران، این اجتماع تاریخی را جلوه‌ای از بصیرت، وفاداری و پیوند ناگسستنی مردم با مکتب انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: آنچه امروز در پهنه ایران اسلامی رقم خورد، صرفاً بدرقه پیکر یک رهبر بزرگ نبود؛ بلکه تجلی دوباره حیات طیبه ملتی بود که در پرتو ایمان، ولایت‌مداری و خودآگاهی تاریخی، عهد خویش را با آرمان‌های بلند امامین انقلاب تجدید کرد.

وی با بیان اینکه این حضور باشکوه، حامل پیام‌های عمیق راهبردی هم برای دوستان و هم بدخواهان ملت ایران است، اظهار داشت: ملت ایران در دوران پس از انقلاب کم حماسه نیافریدند اما حماسه وداع و بدرقه با رهبر شهید رنگ و بوی دیگری داشت. تا انسان درون این امواج خروشان و سیل عظیم مردم عزادار نباشد نمی تواند عظمت این مردم باوفا، مقاوم و حماسه ساز را درک کند، ملتی که آمده تا ندای خونخواهی خود را به گوش جهانیان برساند.

اسماعیلی افزود: این جمعیت بار دیگر نشان داد که سرمایه حقیقی این نظام، ایمان مردم، اعتماد متقابل میان امت و ولایت و ریشه‌های عمیق انقلاب اسلامی در جان و ضمیر این ملت است. این حضور بی‌بدیل، روایت زنده‌ای از اقتدار نرم جمهوری اسلامی و نشانه‌ای آشکار از شکست همه محاسباتی است که بر گسست میان مردم و نظام استوار شده بود.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور افزود: این بدرقه تاریخی، نمایش وحدت ملی حول محور ولایت و تصویری روشن از سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی بود؛ سرمایه‌ای که در مقاطع حساس، همچون چشمه‌ای جوشان، ضامن اقتدار، ثبات و تداوم حرکت تمدنی جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود و تردید نکنید یاد و نام خامنه ای شهید تا ابد در رگ این ملت خواهد چرخید.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه چنین حماسه‌هایی مسئولیت کارگزاران نظام را سنگین‌تر می‌کند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، همه مدیران و مسئولان باید خود را در برابر این اعتماد عظیم مردمی پاسخگو بدانند و با اخلاص، کارآمدی، عدالت‌ورزی و مجاهدت بی‌وقفه، پاسدار این سرمایه گران‌سنگ باشند و مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید و رهبر عظیم الشان کنونی انقلاب اسلامی را با صلابت ادامه دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به لطف خداوند رهبر رشید کنونی ما هم به نام و هم به مرام پیرو و تالی رهبر سفر کرده ما است و این ملت هم زمان با وداع تاریخی با قائد شهید خود، با رهبر جدید بیعت می کنند و همانگونه که در گذشته پیرو سیدعلی حسینی خامنه ای بودیم امروز هم زیر پرچم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای خواهیم بود.



اسماعیلی همچنین تاکید کرد: مردم بیش از چهار ماه است در دفاع از ایران و ولایت در خیابان هستند، این خلوص و برانگیختگی و حضور آگاهانه و عاشقانه مردم تنها با شب های عملیات دفاع مقدس قابل مقایسه است، مردم در خیابان هستند تا ندای خونخواهی سر دهند و حافظ ایران اسلامی باشند.

معاون رییس جمهور در خصوص اظهارات سخیف رییس جمهور آمریکا گفت: ترامپ مانند خفاشی است که توان دیدن حضور نورانی مردم و خورشید جمال خامنه ای را ندارد و عجیب نیست که سردرگم باشد چرا که رهبر شهید به ما جرأت طوفان داد و به ما آموخت که می توان به اتکا به خداوند می توان در برابر همه قدرت ها ایستاد.

اسماعیلی در پایان بیان کرد : بی‌تردید این حضور کم‌نظیر، در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی ماندگار خواهد ماند و پیام روشن آن به جهانیان این بود که پرچم عزت، استقلال و مقاومت، با اتکای به ایمان و اراده ملت ایران، همچنان برافراشته خواهد ماند.