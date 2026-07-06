  1. سیاست
  2. دولت
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

عارف: تنبیه قاتلین رهبر شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است

عارف: تنبیه قاتلین رهبر شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر حق مشروع ایران برای مجازات عاملان جنایت اخیر، اعلام کرد که استیفای این حق با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: مطالبه‌ی برحق ملت برای تنبیه تروریست‌های قاتل که در مراسم تشییع حماسی امروز مطرح شد، خواسته‌ای مشروع و منطبق بر اصول بین‌المللیِ دفاع از خود است.

وی افزود: استیفای حق نظام جمهوری اسلامی ایران در مجازات قطعی عاملان این جنایت، تکلیفی حاکمیتی است که با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.

کد مطلب 6880950
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها