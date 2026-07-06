عارف: تنبیه قاتلین رهبر شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: مطالبهی برحق ملت برای تنبیه تروریستهای قاتل که در مراسم تشییع حماسی امروز مطرح شد، خواستهای مشروع و منطبق بر اصول بینالمللیِ دفاع از خود است.
وی افزود: استیفای حق نظام جمهوری اسلامی ایران در مجازات قطعی عاملان این جنایت، تکلیفی حاکمیتی است که با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر حق مشروع ایران برای مجازات عاملان جنایت اخیر، اعلام کرد که استیفای این حق با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: مطالبهی برحق ملت برای تنبیه تروریستهای قاتل که در مراسم تشییع حماسی امروز مطرح شد، خواستهای مشروع و منطبق بر اصول بینالمللیِ دفاع از خود است.
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