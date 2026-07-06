عارف: تنبیه قاتلین رهبر شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: مطالبه‌ی برحق ملت برای تنبیه تروریست‌های قاتل که در مراسم تشییع حماسی امروز مطرح شد، خواسته‌ای مشروع و منطبق بر اصول بین‌المللیِ دفاع از خود است.



وی افزود: استیفای حق نظام جمهوری اسلامی ایران در مجازات قطعی عاملان این جنایت، تکلیفی حاکمیتی است که با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد.