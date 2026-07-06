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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵

مردم ارومیه در شب های اقتدار ملی همچنان در خیابان ایستاده اند

مردم ارومیه در شب های اقتدار ملی همچنان در خیابان ایستاده اند

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب و در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6881177

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