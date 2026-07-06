https://mehrnews.com/x3cvYc ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6881177 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ مردم ارومیه در شب های اقتدار ملی همچنان در خیابان ایستاده اند ارومیه - مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب و در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6881177 کپی شد مطالب مرتبط رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستادهایم صدوبیست و هشتمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان اجتماع عزاداران رهبر شهید در بابل روایت جهانی از اقتدار ایران؛ تشییع رهبر شهید در صدر رسانههای بینالمل اسماعیلی:تشییع باشکوه و تاریخی قائد شهید، تجلی حیات طیبه ملت ایران بود برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما