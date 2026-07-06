به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که یاد و راه شهیدان، چراغ عزت، اقتدار و همبستگی ایران اسلامی است، همایش باشکوه «وداع با رهبر شهید» در خرمآباد برگزار میشود.
این همایش، فردا سهشنبه، ساعت ۹ صبح در حسینیه ثارالله خرمآباد برگزار میشود.
باتوجهبه اعلام تعطیلی ادارات استان لرستان در روز سهشنبه، تأکید میشود این تعطیلی هیچگونه خللی در برگزاری همایش ایجاد نخواهد کرد و برنامه طبق زمانبندی اعلامشده برگزار میشود.
بر همین اساس، از همه بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی، نهادها، مجموعههای نظامی و انتظامی، دادگستری و سایر ادارات و سازمانهای استان دعوت میشود در این همایش معنوی و باشکوه حضور یابند.
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