به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به اطلاعیه یوم جاری استانداری استان لرستان به‌منظور تسهیل در تردد زائران آیین وداع با «قائد شهید امت» و فراهم‌سازی زمینه حضور هم استانی‌ها و پرسنل دستگاه قضایی استان در مراسم سوگواری رهبر شهید انقلاب و دیدار با خانواده ایشان در شهر مقدس قم، همه حوزه‌های قضایی استان لرستان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل هستند.

شایسته است رؤسای محترم حوزه‌های قضایی استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی دار، در اولین فرصت اقدام و همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری دو و یک زمینه خدمات‌رسانی به مراجعین در ساعات غیراداری و ایام تعطیل فراهم گردد.