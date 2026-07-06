https://mehrnews.com/x3cvYn ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6881185 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ موج صد و بیست و هشتم حضور حماسی مردم رشت در میدان رشت-در شب صد و بیست و هشتم تجمعات سراسری در سوگ رهبر شهید، مردم رشت پرشور به میدان آمدند. دریافت 11 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6881185 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوای عزاداری در سوگ رهبر شهید انقلاب تبریزیها در صدوبیست و هشتمین اجتماع شبانه «هیهات منالذله» سر دادند حضور حماسی مردم دیار آفتاب در صد و بیست و هشتمین شب بیعت با رهبری صدوبیست و هشتمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان تجمع جاماندگان تشییع پیکر رهبر شهید در رشت برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت وداع با رهبر شهید انقلاب
نظر شما