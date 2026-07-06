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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱

موج صد و بیست و هشتم حضور حماسی مردم رشت در میدان

موج صد و بیست و هشتم حضور حماسی مردم رشت در میدان

رشت-در شب صد و بیست و هشتم تجمعات سراسری در سوگ رهبر شهید، مردم رشت پرشور به میدان آمدند.

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فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6881185

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