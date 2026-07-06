https://mehrnews.com/x3cvY5 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 6881171 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۶ حضور حماسی مردم دیار آفتاب در صد و بیست و هشتمین شب بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو حضور حماسی مردم دیار آفتاب در صد و بیست و هشتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6881171 کپی شد مطالب مرتبط حضور میلیونی مردم در وداع با رهبر شهید پیام وحدت را به جهان مخابره کرد تجدید بیعت لنگرودیها با امام خامنه ای در شب صد و بیست و هشتم تشییع رهبر شهید صحنه خروش وحدت و استکبارستیزی ملت ایران ادارات و بانکهای استان مرکزی روز سهشنبه تعطیل است موج صد و بیست و هشتم حضور حماسی مردم رشت در میدان شهادت رهبر شهید آغاز فصل جدید استقامت و تداوم مسیر حق طلبی است برچسبها اراک تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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