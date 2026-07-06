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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۶

تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوای عزاداری در سوگ رهبر شهید انقلاب

تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوای عزاداری در سوگ رهبر شهید انقلاب

ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع شبانه مردم سلماس را با حال و هوای عزاداری رهبر شهید انقلاب می بینید.

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کد مطلب 6881182

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