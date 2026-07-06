https://mehrnews.com/x3cvYj ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6881182 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۶ تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوای عزاداری در سوگ رهبر شهید انقلاب ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع شبانه مردم سلماس را با حال و هوای عزاداری رهبر شهید انقلاب می بینید. دریافت 13 MB کد مطلب 6881182 کپی شد مطالب مرتبط خروش مردم مازندران در خونخواهی رهبر شهید موج صد و بیست و هشتم حضور حماسی مردم رشت در میدان صدوبیست و هشتمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان آمدیم تا ما را فقط خدا ببیند و دشمن تصویری از تکمیل صحن مسجد جمکران توسط عاشقان آقای شهید ایران اجتماع عزاداران رهبر شهید در بابل برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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