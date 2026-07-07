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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۲

آغاز مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در قم

آغاز مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در قم

قم- آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب دقایقی پیش آغاز شد و کاروان تشییع پس از اقامه نماز، مسیرهای تعیین شده را برای حضور و وداع مردمی طی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از دقایقی پیش با حضور انبوه عزاداران و شیفتگان ولایت آغاز شد.

بر اساس برنامه ریزی ستاد برگزاری مراسم، ابتدا نماز بر پیکرهای مطهر اقامه شد و سپس کاروان تشییع حرکت خود را به سمت مسیرهای پیش بینی شده آغاز کرد.

مسیر حرکت کاروان تشییع از پیش تعیین شده بود و تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در طول این مسیرها فراهم شده است.

بر اساس گزارش ها، خیل عظیم عزاداران در طول محورهای اصلی مستقر شده اند و با دسته های سینه زنی و سر دادن شعارهای انقلابی، ارادت خود را به پیشگاه رهبر شهید ابراز می کنند.

تدابیر ترافیکی و امنیتی ویژه ای برای برقراری نظم و روان سازی مسیر تشییع اندیشیده شده است و عوامل انتظامی و ستاد برگزاری مراسم، بر روند حرکت کاروان و حضور منظم مردم نظارت کامل دارند.

گزارش ها حاکی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم از سراسر کشور در این مراسم باشکوه است و پیش بینی می شود جمعیت عزاداران در ساعات آینده نیز افزایش یابد.

مراسم تشییع همچنان در حال برگزاری است و کاروان پیکرهای مطهر در مسیر تعیین شده بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت حرم حضرت معصومه(س) در حرکت است.

کد مطلب 6881199

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