آغاز مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از دقایقی پیش با حضور انبوه عزاداران و شیفتگان ولایت آغاز شد.

بر اساس برنامه ریزی ستاد برگزاری مراسم، ابتدا نماز بر پیکرهای مطهر اقامه شد و سپس کاروان تشییع حرکت خود را به سمت مسیرهای پیش بینی شده آغاز کرد.

مسیر حرکت کاروان تشییع از پیش تعیین شده بود و تمهیدات لازم برای حضور گسترده مردم در طول این مسیرها فراهم شده است.

بر اساس گزارش ها، خیل عظیم عزاداران در طول محورهای اصلی مستقر شده اند و با دسته های سینه زنی و سر دادن شعارهای انقلابی، ارادت خود را به پیشگاه رهبر شهید ابراز می کنند.

تدابیر ترافیکی و امنیتی ویژه ای برای برقراری نظم و روان سازی مسیر تشییع اندیشیده شده است و عوامل انتظامی و ستاد برگزاری مراسم، بر روند حرکت کاروان و حضور منظم مردم نظارت کامل دارند.

گزارش ها حاکی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم از سراسر کشور در این مراسم باشکوه است و پیش بینی می شود جمعیت عزاداران در ساعات آینده نیز افزایش یابد.

مراسم تشییع همچنان در حال برگزاری است و کاروان پیکرهای مطهر در مسیر تعیین شده بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت حرم حضرت معصومه(س) در حرکت است.