وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری

ارومیه- مردم انقلابی ارومیه در دویست و دوازدهمین اجتماع شبانه، حمایت خود را از وطن، انقلاب و رهبری اعلام کردند.