https://mehrnews.com/x3dbC3 ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6961921 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری ارومیه- مردم انقلابی ارومیه در دویست و دوازدهمین اجتماع شبانه، حمایت خود را از وطن، انقلاب و رهبری اعلام کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6961921 کپی شد مطالب مرتبط «آرایش جنگی» روایت ۴۰ زن از میدان پشتیبانی مقاومت است اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام ایستادگی مردم آوج در شب ۲۱۲ دویست و دوازدهمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد ۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنیها امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۲ شب ایستادگی مردم خمین آیتالله اسلامی:ایستادگی مردم مانع باقیماندن خاک ایران در دست دشمن شد ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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