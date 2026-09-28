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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹

وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری

وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری

ارومیه- مردم انقلابی ارومیه در دویست و دوازدهمین اجتماع شبانه، حمایت خود را از وطن، انقلاب و رهبری اعلام کردند.

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کد مطلب 6961921

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