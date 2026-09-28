https://mehrnews.com/x3dbBY ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱ کد مطلب 6961918 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱ تجمع مردم چرام در دویست و یازدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم چرام در دویست و یازدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 69 MB کد مطلب 6961918 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان ۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنیها تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ ایستادگی مردم آوج در شب ۲۱۲ کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند آیتالله اسلامی:ایستادگی مردم مانع باقیماندن خاک ایران در دست دشمن شد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان شهرستان چرام
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