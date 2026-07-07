عزت‌الله نباتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان بروجرد بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار باغ آلبالو و گیلاس دارد.

بروجرد قطب تولید گیلاس و آلبالو در لرستان

وی با اشاره به برداشت پنج هزار و ۵۰۰ تن گیلاس در شهرستان بروجرد، گفت: همچنین سالانه دو هزار تن آلبالو در این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، بیان داشت: شهرستان بروجرد قطب تولید این دو محصول در لرستان است.



برداشت بیش از ۱۳ هزار تن گیلاس و آلبالو از باغات لرستان

محمدرضا بیرانوند مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود که امسال بیش از هشت هزار تن گیلاس از باغات لرستان برداشت شود.

وی گفت: همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری، پنج هزار و ۵۰۰ تن آلبالو از باغات استان برداشت شود.

توسعه باغات گیلاس و آلبالو در لرستان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: به دلیل کیفیت آب‌وخاک و اقلیم مناسب، عملکرد گیلاس در استان ۷.۴ تن و آلبالو شش تن در هر هکتار باشد.

بیرانوند در ادامه سخنان خود، تأکید کرد: مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در راستای حمایت از بخش باغداری و واردکردن ارقام پر محصول گیلاس، اقدام به توسعه باغات پر محصول گیلاس و آلبالو در استان کرده است.