محمد هادی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فصل برداشت آلبالو اظهار کرد: امسال از ۲۰۰ هکتار باغ بارور آلبالوی این شهرستان، حدود دو هزار تن محصول برداشت شد که بخشی از نیاز بازارهای استانی و فرامنطقه‌ای را تأمین کرده است.

هادی‌زاده با بیان اینکه توسعه باغ‌های میوه از اولویت‌های بخش باغبانی این شهرستان است، افزود: توسعه باغات آلبالو با هدف استفاده بهینه از اراضی شیب‌دار و کم‌بازده انجام شده و این محصول به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، ظرفیت مناسبی برای توسعه دارد.

وی اظهار کرد: استفاده از ارقام تجاری، اجرای برنامه‌های تغذیه‌ای مناسب و کنترل آفات با بهره‌گیری از دانش فنی کارشناسان، موجب افزایش عملکرد تولید در واحد سطح و حفظ کیفیت محصول شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل این اقدامات را گامی مؤثر در افزایش بهره‌وری و بهبود درآمد باغداران دانست.

توسعه صنایع فرآوری برای جلوگیری از خام‌فروشی

هادی‌زاده با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش آلبالو گفت: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، از خام‌فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمادگی دارد خدمات مشاوره‌ای و تخصصی لازم را به سرمایه‌گذاران و بهره‌بردارانی که در زمینه توسعه باغات مکانیزه و صنایع وابسته فعالیت می‌کنند، ارائه دهد

توسعه باغبانی؛ راهبردی برای تقویت اقتصاد کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه توسعه کشت محصولات سازگار با شرایط اقلیمی، نقش مهمی در پایداری اقتصاد کشاورزی دارد، تصریح کرد: حمایت از نوسازی باغات، انتقال دانش فنی به باغداران و تقویت زنجیره تولید تا مصرف، از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت برای افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی است.

وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی آمل با تکیه بر توان کارشناسی خود، توسعه باغبانی و افزایش بهره‌وری را به عنوان یکی از محورهای اصلی رونق بخش کشاورزی شهرستان دنبال می‌کند.