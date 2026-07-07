به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر جایگاه استراتژیک همدان در تامین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: استان همدان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید سیبزمینی، امسال ۲۰ هزار هکتار از اراضی خود را به کشت این محصول اختصاص داده است که با احتساب برداشتهای ۲ فصل تابستان و پاییز، پیشبینی میشود مجموع تولید این محصول در استان به ۸۴۰ تا ۸۵۰ هزار تن برسد.
وی با اشاره به نقش ویژه شهرستان بهار در تولید این محصول افزود: این شهرستان با اختصاص بیش از پنج هزار هکتار به کشت سیبزمینی و ثبت عملکرد میانگین ۴۰ تن در هکتار، نقشی محوری در اقتصاد کشاورزی استان ایفا میکند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تصریح کرد: ۸۰ درصد از اراضی زیر کشت در استان همدان به کشت بهاره و تابستانه و ۲۰ درصد باقیمانده به کشت پاییزه اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه کشاورزی استان در حال گذار از روشهای سنتی به صنعتی است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مزارع سیبزمینی همدان به سامانههای نوین آبیاری تحتفشار تجهیز شدهاند.
بایگانه ادامه داد: ضریب مکانیزاسیون در مراحل کاشت، داشت و برداشت به بیش از ۹۵ درصد رسیده است که این اقدام گامی بلند در راستای افزایش بهرهوری منابع آبی، کاهش هزینههای تولید و ارتقای سلامت محصول محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تاکید کرد و گفت: راهبرد اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جلوگیری از خامفروشی و افزایش ارزشافزوده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: توسعه ظرفیتهای فرآوری علاوه بر کاهش چشمگیر ضایعات، امکان ماندگاری بیشتر محصول و مدیریت هوشمند ذخیرهسازی برای تنظیم بازار در فصول مختلف را فراهم میسازد که این امر نقش موثری در پایداری درآمد کشاورزان خواهد داشت.
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