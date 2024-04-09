مسافران محورهای شمالی به علت بارندگی احتیاط کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، سامانه افزایش وزش باد و ارتفاع موج از اواخر وقت چهارشنبه تا شب جمعه موجب وزش باد شدید شمال غربی با بیشینه سرعت ۳۲ نات و بیشینه ارتفاع امواج در مناطق ساحلی ۱/۵ تا ۲/۵ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۳ متر با تأکید بر مناطق ساحلی استان‌های مازندران و گلستان می‌شود.

این سامانه روز چهارشنبه مناطق ساحلی و دور از ساحل استان گلستان، در دریای خزر، روز پنج‌شنبه مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان و مازندران و گلستان، در دریای خزر و روز جمعه مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های مازندران و گلستان در دریای خزر را در بر می‌گیرد.

اثر مخاطره این سامانه خطر غرق شدن قایق‌های سبک و تفریحی، احتمال آسیب به قفس‌ها و تورهای صیادی، اختلال در تردد شناورهای حمل و نقل دریایی، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و ساحلی و اختلال در فعالیت‌های بنادر و اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر اعلام شده است.

سازمان هواشناسی به ممنوعیت شنا، ممنوعیت در تردد قایق‌ها و شناورهای سبک تفریحی و صیادی، ممنوعیت در تردد شناورهای نیمه سنگین و در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت در حوزه‌های مختلف توصیه کرده است.