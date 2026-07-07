به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح سه شنبه پس از بازدید از پروژه‌های راهسازی اربعین، با اشاره به رانش فروردین‌ماه در محور تقاطع ماربره چماب اظهار داشت: خوشبختانه عملیات ریزش‌برداری در این محور به پایان رسیده و در حال حاضر بیس‌ریزی در حال تکمیل است. این محور تا پیش از آغاز کنگره بزرگ اربعین به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک جهت استفاده مردم استان و زائران حسینی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به بازدید از پروژه تقاطع ملکشاهی، افزود: در لوپ برگشتی مسیر ملکشاهی به میشخاص، عملیات خاکبرداری و بیس‌ریزی انجام شده است. در محور اصلی ایلام به میشخاص نیز پیمانکار با تمام امکانات و تجهیزات مشغول به فعالیت است و بر اساس برنامه زمان‌بندی، ۲ لاین رفت و برگشت این محور تا قبل از اربعین در اختیار مردم و زائران قرار خواهد گرفت.

دارابی در خصوص تقاطع غیرهمسطح صالح‌آباد نیز تصریح کرد: لایه نهایی عملیات بیس‌ریزی در حال انجام و هندریل تقاطع در حال حمل به کارگاه و نصب است. طبق برنامه‌ریزی پیمانکار، آسفالت تقاطع تا قبل از اربعین انجام شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.