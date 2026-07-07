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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۳

پروژه های راهسازی ایلام تا قبل از کنگره اربعین بهره‌برداری می‌رسد

پروژه های راهسازی ایلام تا قبل از کنگره اربعین بهره‌برداری می‌رسد

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: پروژه های راهسازی ایلام تا قبل از کنگره اربعین بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح سه شنبه پس از بازدید از پروژه‌های راهسازی اربعین، با اشاره به رانش فروردین‌ماه در محور تقاطع ماربره چماب اظهار داشت: خوشبختانه عملیات ریزش‌برداری در این محور به پایان رسیده و در حال حاضر بیس‌ریزی در حال تکمیل است. این محور تا پیش از آغاز کنگره بزرگ اربعین به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک جهت استفاده مردم استان و زائران حسینی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به بازدید از پروژه تقاطع ملکشاهی، افزود: در لوپ برگشتی مسیر ملکشاهی به میشخاص، عملیات خاکبرداری و بیس‌ریزی انجام شده است. در محور اصلی ایلام به میشخاص نیز پیمانکار با تمام امکانات و تجهیزات مشغول به فعالیت است و بر اساس برنامه زمان‌بندی، ۲ لاین رفت و برگشت این محور تا قبل از اربعین در اختیار مردم و زائران قرار خواهد گرفت.

دارابی در خصوص تقاطع غیرهمسطح صالح‌آباد نیز تصریح کرد: لایه نهایی عملیات بیس‌ریزی در حال انجام و هندریل تقاطع در حال حمل به کارگاه و نصب است. طبق برنامه‌ریزی پیمانکار، آسفالت تقاطع تا قبل از اربعین انجام شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

کد مطلب 6881334

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