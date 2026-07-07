کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار قاچاق در مرزهای کردستان

سردار فرج رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای چند عملیات موفق در نوار مرزی استان خبر داد و گفت: مرزداران در این عملیات‌ها موفق به کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال شدند.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح پاکسازی نوار مرزی و تشدید مقابله با ورود و خروج کالای قاچاق، مرزداران استان با انجام چند عملیات دقیق و منسجم، ضربات مؤثری به شبکه‌های قاچاق سیگار در مناطق مرزی وارد کردند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و تشدید کنترل‌های مرزی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای از سیگار خارجی مطلع شدند و با رصد مسیرهای احتمالی تردد، اقدامات عملیاتی لازم را به اجرا گذاشتند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: قاچاقچیان با مشاهده حضور مرزداران و در پی سوءاستفاده از تاریکی هوا و پوشش جنگلی منطقه، محموله قاچاق را رها کرده و از محل متواری شدند.

رستمی تصریح کرد: در بازرسی از محل، یک میلیون و ۷۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که ارزش آن بر اساس نظر کارشناسان، حدود ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مرزبانان به صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از تجهیزات فنی، اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در نوار مرزی، با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق کالا برخورد قاطع خواهند کرد.