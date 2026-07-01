کشف نزدیک به ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در عملیات مرزبانان کردستان

سردار فرج رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و پاکسازی نوار مرزی، مرزداران استان کردستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و ناکام گذاشتن قاچاقچیان در مناطق مرزی شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از کسب اطلاعات لازم درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله سیگار قاچاق، مسیرهای احتمالی تردد آنان را تحت کنترل قرار داده و عملیات مقابله‌ای را اجرا کردند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: قاچاقچیان پس از مشاهده حضور مرزداران و با استفاده از شرایط جوی، تاریکی شب و پوشش طبیعی منطقه، اقدام به رها کردن محموله‌های قاچاق کرده و از محل متواری شدند.

سردار رستمی بیان کرد: در بازرسی انجام‌شده از محل، تعداد ۹۹ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که طبق برآورد کارشناسان، ارزش این محموله بالغ بر ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است.

وی با اشاره به ادامه اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان فراری، خاطرنشان کرد: مرزداران استان کردستان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و افزایش اشراف اطلاعاتی، به صورت مستمر نوار مرزی را رصد کرده و با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق کالا برخورد می‌کنند.