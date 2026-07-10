کشف محموله ۶ میلیون نخ سیگار قاچاق در مرز مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرج رستمی ظهر جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، از ناکامی قاچاقچیان در انتقال یک محموله بزرگ سیگار خارجی در مرزهای مریوان خبر داد و اظهار کرد: مرزبانان با اقدامات اطلاعاتی و کنترل دقیق نوار مرزی، موفق به کشف ۶ میلیون نخ سیگار قاچاق شدند.
رستمی با اشاره به اجرای طرحهای هدفمند مقابله با قاچاق کالا در مرزهای استان، اظهار داشت: نیروهای مرزبانی با رصد اطلاعاتی و پایش مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان، تحرکات آنان برای جابهجایی این محموله را شناسایی کردند.
هوشیاری مرزبانان مانع انتقال محموله قاچاق شد
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده، مرزداران با حضور بهموقع در منطقه، مسیرهای مورد استفاده قاچاقچیان را تحت کنترل قرار دادند و با اجرای اقدامات عملیاتی، مانع انتقال محموله شدند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: قاچاقچیان با مشاهده حضور نیروهای مرزبانی و با استفاده از شرایط منطقه و تاریکی هوا، محموله را رها کرده و از محل متواری شدند.
ارزش ۳۰۰ میلیارد ریالی سیگارهای کشفشده
سردار رستمی تصریح کرد: در بازرسیهای انجامشده از محل، ۶ میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که ارزش این محموله بر اساس برآورد کارشناسان، ۳۰۰ میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این محموله در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: مرزبانی استان کردستان با استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله جدی با فعالیتهای قاچاقچیان در نوار مرزی را ادامه خواهد داد.
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