کشف محموله انفجاری گروهک تروریستی در مرز بانه

سردار فرج رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مرزبانان بر تحرکات یک گروهک تروریستی و رصد اقدامات این گروه برای انتقال محموله‌ای از مواد منفجره به داخل کشور با هدف انجام اقدامات خرابکارانه، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تیمی مشترک از پایگاه اطلاعاتی انتظامی استان و معاونت اطلاعات هنگ مرزی بانه به محل مورد نظر اعزام شد و در بررسی دقیق منطقه، یک بسته مشکوک که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود، شناسایی و کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: مأموران پس از بررسی و بازگشایی بسته کشف‌شده، چهار قبضه نارنجک جنگی، هشت تله انفجاری به همراه ساچمه‌های فلزی و کابل‌های مربوطه را کشف و ضبط کردند و با کشف این محموله از هرگونه بهره‌برداری احتمالی عناصر معاند جلوگیری شد.

سردار رستمی با اشاره به تداوم اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عوامل این پرونده گفت: شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این محموله در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

وی تأکید کرد: مرزبانان استان کردستان با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و رصد شبانه‌روزی نوار مرزی، هرگونه تحرک عناصر معاند، اشرار و قاچاقچیان را به‌دقت پایش کرده و برابر قانون با هرگونه اقدام علیه امنیت کشور برخورد قاطع خواهند کرد.