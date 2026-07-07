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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه قانونی توزیع در نائین کشف شد

۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه قانونی توزیع در نائین کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان نایین از شناسایی و توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع سوخت در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن براهیمی در ت گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس برای مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه، کنترل دقیق محورهای مواصلاتی و گلوگاه‌های حساس شهرستان نایین با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، مأموران انتظامی حین پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که تغییر وضعیت داده و مشکوک به حمل کالای قاچاق بود، دستور ایست دادند.

سرهنگ براهیمی تصریح کرد: مأموران پس از توقف خودرو و در بازرسی دقیق فنی، موفق شدند مقدار ۲ هزار لیتر گازوئیل که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع در مخازن جاساز شده بود، کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای این محموله قاچاق افزود: در این رابطه راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و خودرو نیز توقیف گردید.

وی با تأکید بر اینکه پلیس با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر جاده‌ها، فضا را برای سودجویان و قاچاقچیان ناامن کرده است، خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت ضربه مستقیمی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و پلیس با هیچ‌کس در این زمینه تعارف نخواهد داشت.

سرهنگ براهیمی در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و ارز یا عرضه غیرقانونی فرآورده‌های نفتی، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6881486

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