۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه قانونی توزیع در نائین کشف شد

سرهنگ حسن براهیمی در ت گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تداوم طرحهای عملیاتی پلیس برای مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی و برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه، کنترل دقیق محورهای مواصلاتی و گلوگاههای حساس شهرستان نایین با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا، مأموران انتظامی حین پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که تغییر وضعیت داده و مشکوک به حمل کالای قاچاق بود، دستور ایست دادند.
سرهنگ براهیمی تصریح کرد: مأموران پس از توقف خودرو و در بازرسی دقیق فنی، موفق شدند مقدار ۲ هزار لیتر گازوئیل که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع در مخازن جاساز شده بود، کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای این محموله قاچاق افزود: در این رابطه راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و خودرو نیز توقیف گردید.
وی با تأکید بر اینکه پلیس با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر جادهها، فضا را برای سودجویان و قاچاقچیان ناامن کرده است، خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت ضربه مستقیمی به اقتصاد کشور وارد میکند و پلیس با هیچکس در این زمینه تعارف نخواهد داشت.
سرهنگ براهیمی در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و ارز یا عرضه غیرقانونی فرآوردههای نفتی، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت پذیرد.
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