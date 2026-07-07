نذورات زینبیه اعظم زنجان به بیش از ۲۷ میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی با بیان اینکه این میزان نذورات به صورت نقدی یا از طریق کارتخوانهای تعبیه شده در مسیر عزاداری دسته زینبیه اعظم زنجان اهدا شده است، افزود: ۴۳ راس دام نیز در مسیر عزاداری این زینیبه روز یازدهم محرم ذبح شد.

وی یادآور شد: از ابتدای محرم امسال تاکنون ۵۳ راس دام زنده نیز تحویل زینبیه اعظم زنجان شده است.

محمدی اظهار داشت: نذورات جمع‌آوری‌ شده در سه بخش جاری، عمرانی و فرهنگی هزینه شده و علاوه بر برنامه‌های مذهبی در امور قرآنی و فعالیت‌های اجتماعی نیز به‌کار گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه گوشت دام‌های قربانی ذبح شده در مسیر عزاداری دسته زینبیه اعظم زنجان نسبت به سالهای گذشته کمتر بود، تصریح کرد: این نذورات میان همسایگان مسجد، شرکت کنندگان در هیات مکتب الزینب(س) که روزهای دوشنبه هر هفته در این محل برگزار می‌شود و بخشی نیز میان خادمان، انتظامات و امور بانوان مسجد توزیع شد.

محمدی گفت: امسال در مسیر دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان حدود ۱۲۰ کارتخوان و صندوق نذورات به‌ صورت ثابت و سیار در سطح شهر فعال بود و حدود یک هزار و ۲۰۰ خادم نیز در برگزاری این آیین مشارکت داشتند که از این تعداد، یک هزار نفر در بخش آقایان و ۲۰۰ نفر در بخش بانوان فعالیت کردند.