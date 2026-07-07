بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از پست ۶۳ کیلوولت بنیاد قم

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، محمد الهداد در این بازدید، ضمن بررسی میدانی تجهیزات، روند بهرهبرداری و برنامههای تعمیرات پیشگیرانه، بر ضرورت حفظ پایداری شبکه، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و آمادگی کامل اکیپهای عملیاتی برای خدمترسانی مستمر تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت میزبانی شهر مقدس قم از زائران و عاشقان ولایت، اظهار کرد: تأمین برق پایدار مراکز خدماتی، مسیرهای تردد، اماکن اسکان، موکبها و زیرساختهای شهری از مهمترین اولویتهای صنعت برق در این ایام است و تمامی ظرفیتهای فنی و عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب و بدون وقفه به کار گرفته شده است.
وی با حضور در محل استقرار نیروهای فنی صنعت برق در مسیر مراسم، ضمن خداقوت و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان، با همکاران عملیاتی و مدیران صنعت برق استان قم به گفتوگو پرداخت. در این نشست، گزارشی از وضعیت شبکه انتقال و فوقتوزیع، اقدامات انجامشده برای افزایش ضریب اطمینان شبکه، تمهیدات پیشبینیشده برای تأمین برق پایدار و برنامههای آمادهباش نیروهای عملیاتی ارائه شد.
مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت برق، بر تداوم آمادگی کامل، نظارت مستمر بر شبکه و پاسخگویی سریع به هرگونه شرایط احتمالی تأکید کرد و خدمترسانی مطمئن به زائران و شهروندان را از مهمترین مأموریتهای صنعت برق در این ایام برشمرد.
گفتنی است استان قم در روزهای اخیر با بسیج دستگاههای اجرایی و خدماترسان، خود را برای میزبانی گسترده از زائران و شرکتکنندگان در مراسم بدرقه « آقای شهید ایران» آماده کرده و صنعت برق نیز با اجرای برنامههای ویژه و استقرار اکیپهای عملیاتی، نقش مهمی در تأمین زیرساختهای این رویداد ایفا میکند.
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