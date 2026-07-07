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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از پست ۶۳ کیلوولت بنیاد قم

بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از پست ۶۳ کیلوولت بنیاد قم

در بامداد روز سه‌شنبه و همزمان با آمادگی استان قم برای میزبانی از خیل عظیم زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران»، مدیرعامل شرکت توانیر در پست ۶۳ کیلوولت بنیاد قم حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، محمد اله‌داد در این بازدید، ضمن بررسی میدانی تجهیزات، روند بهره‌برداری و برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه، بر ضرورت حفظ پایداری شبکه، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و آمادگی کامل اکیپ‌های عملیاتی برای خدمت‌رسانی مستمر تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت میزبانی شهر مقدس قم از زائران و عاشقان ولایت، اظهار کرد: تأمین برق پایدار مراکز خدماتی، مسیرهای تردد، اماکن اسکان، موکب‌ها و زیرساخت‌های شهری از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت برق در این ایام است و تمامی ظرفیت‌های فنی و عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب و بدون وقفه به کار گرفته شده است.

وی با حضور در محل استقرار نیروهای فنی صنعت برق در مسیر مراسم، ضمن خداقوت و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان، با همکاران عملیاتی و مدیران صنعت برق استان قم به گفت‌وگو پرداخت. در این نشست، گزارشی از وضعیت شبکه انتقال و فوق‌توزیع، اقدامات انجام‌شده برای افزایش ضریب اطمینان شبکه، تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تأمین برق پایدار و برنامه‌های آماده‌باش نیروهای عملیاتی ارائه شد.

مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق، بر تداوم آمادگی کامل، نظارت مستمر بر شبکه و پاسخگویی سریع به هرگونه شرایط احتمالی تأکید کرد و خدمت‌رسانی مطمئن به زائران و شهروندان را از مهم‌ترین مأموریت‌های صنعت برق در این ایام برشمرد.

گفتنی است استان قم در روزهای اخیر با بسیج دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خود را برای میزبانی گسترده از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه « آقای شهید ایران» آماده کرده و صنعت برق نیز با اجرای برنامه‌های ویژه و استقرار اکیپ‌های عملیاتی، نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌های این رویداد ایفا می‌کند.

کد مطلب 6881524

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