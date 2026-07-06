خودباوری صنعت نیروگاهی مرهون رهبر شهید انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مسعود مرادی در جریان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با اشاره به نگاه ویژه ایشان به صنعت برق و خودکفایی بخش نیروگاهی کشور، افزود: تعمیرات واحدهای مختلف نیروگاهی کشور در گذشته نه چندان دور بایستی حتما توسط سوپروایزر خارجی انجام میشد اما تاکیدات و پیگیری‌های رهبر شهید انقلاب منجر به خودباوری و دست‌یابی به خودکفایی در این مسیر مهم شده است.

وی تاکید کرد: همین نگاه موجب شده است که هم اکنون به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تعمیرات نیروگاه‌ها دست یافته‌ایم و حتی سال گذشته برای نخستین بار در منطقه موفق به تعمیرات و ساخت داخل تجهیزات یک واحد راندمان بالای کلاس F به عنوان یکی از پیچیده‌ترین واحدهای نیروگاهی در جهان شدیم.

مرادی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تجهیزات صنعت نیروگاهی کشور ساخت داخل شده است، بیان کرد: اقتدار صنعت نیروگاهی مرهون هدایت رهبر شهید انقلاب است و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.