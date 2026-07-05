به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صنف جایگاهداران سوخت کشور، رضا نواز سخنگوی این صنف اعلام کرد همه فعالان جایگاه‌های سوخت به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا تأمین و توزیع پایدار سوخت در سراسر کشور بدون وقفه ادامه یابد و مردم از بابت سوخت‌گیری خودروهای خود نگرانی نداشته باشند.

وی با اشاره به همزمانی این خدمات با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، افزود استفاده از وسایل نقلیه عمومی می‌تواند دسترسی مردم به محل برگزاری مراسم را آسان‌تر کند، اما در صورت استفاده از خودروی شخصی، بهتر است شهروندان از تمام ظرفیت خودرو استفاده کنند.

نواز تأکید کرد همه فعالان این حوزه به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند سوخت‌رسانی اندیشیده شده است.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور همچنین به مردم توصیه کرد کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند و پیش از رسیدن به محدوده حدود ۲۰۰ کیلومتری استانی که مراسم تشییع در آن برگزار می‌شود، به‌ویژه تهران، از پر بودن باک خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

به گفته وی، تدابیر لازم برای افزایش تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، افزایش سقف برداشت از کارت‌های سوخت شخصی و تداوم کامل خدمت‌رسانی به مردم پیش‌بینی شده است.