به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست ستاد فرماندهی تامین برق مراسم تشییع آقای شهید ایران، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی برق پایتخت، برق رسانی به بیش از ۲ هزار نقطه در طول مسیر حرکت کاروان تشییع آقای شهید ایران به پایان رسیده است.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی کارکنان و نیروهای عملیاتی ۲۲ منطقه برق پایتخت، برق رسانی به تمامی موکب ها و غرفه ها، جایگاه های خبری و رسانه ای، ویدیو وال ها، محل استقرار دستگاه های خدماتی، امدادی، امنیتی و انتظامی، دستگاه های مه پاش، سرویس های بهداشتی و یخچال های مواد غذایی به پایان رسیده و با توجه به پیش بینی تراکم قابل ملاحظه جمعیت در حال حرکت در مسیر خیابان دماوند به ویژه حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی در روز دوشنبه، اقدامات لازم به منظور ایمن سازی کامل شبکه و جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه در حوزه برق انجام شده است.