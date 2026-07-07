به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.
در این پیام آمده است: انتصاب شایسته حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه، که بیانگر اعتماد مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به تعهد، تجربه، سلامت نفس و کارنامه ارزشمند جنابعالی در مسیر تحقق عدالت اسلامی است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید، دستگاه قضائی به عنوان رکن اساسی تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، گسترش امنیت اجتماعی و استقرار قانون، نقشی بیبدیل در پیشرفت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند. استمرار مدیریت جنابعالی، نویدبخش تداوم روند تحول، ارتقای کارآمدی، مبارزه قاطع با فساد، حمایت از حقوق مردم و تقویت سرمایه اجتماعی در پرتو اجرای دقیق قانون خواهد بود.
امروز، همافزایی و تعامل مؤثر میان قوه قضائیه و سایر ارکان نظام، بهویژه در مقابله با آسیبهای اجتماعی، جرائم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، مفاسد اقتصادی و صیانت از امنیت و آرامش جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است و اطمینان دارم با درایت و تدبیر جنابعالی،همکاریهای فی مابین بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت، سلامت و سربلندی جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر، در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، مسئلت دارم و امیدوارم در سایه تلاشهای خالصانه، شاهد تحقق هرچه بیشتر عدالت، احقاق حقوق مردم و اعتلای نظام قضایی کشور باشیم.
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