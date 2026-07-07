رئیس جهاد دانشگاهی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پیامی با تبریک انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، این انتصاب را نشانه شایستگی، تعهد و درایت وی در مسیر تحقق عدالت و پیشبرد برنامه‌های تحول‌آفرین دستگاه قضایی دانست و بر آمادگی جهاددانشگاهی برای گسترش همکاری و تعامل با قوه قضائیه در چارچوب مأموریت‌ها و ظرفیت‌های این نهاد تأکید کرد.

در پیام رئیس جهاددانشگاهی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

انتصاب مجدد جناب‌عالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به ریاست قوه قضائیه را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

تجدید این اعتماد ارزشمند؛ گواه شایستگی، تعهد و درایت جناب‌عالی در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، استقرار حاکمیت قانون و پیشبرد برنامه‌های تحول‌آفرین در دستگاه قضایی است.

بی‌تردید، تداوم این مسئولیت خطیر در پرتو رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز تعمیق عدالت، ارتقای کارآمدی نظام قضایی، تحکیم اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود و آثار ارزشمند آن در مسیر پیشرفت و تعالی کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد.

جهاددانشگاهی نیز به عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی و پیشگام در عرصه‌های علم، پژوهش، فناوری و فرهنگ، آمادگی دارد در چارچوب مأموریت‌ها و ظرفیت‌های خود، همکاری و تعامل مؤثری با آن قوه در زمینه‌های مورد نیاز داشته باشد و در مسیر تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کند.

اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جناب‌عالی و همکاران ارجمند آن قوه، از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سلامتی و سربلندی شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف ایران اسلامی، در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) مسئلت دارم.