۲۳ قُمری  قاچاق در کاشان کشف شد

الهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید نظارت‌های یگان حفاظت محیط‌زیست در سطح شهرستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مشکوک گروهی از افراد غیربومی در حوزه‌های استحفاظی کاشان، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست با همکاری همیاران محیط‌زیست، عملیات ویژه‌ای را برای شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از ساعت‌ها کار اطلاعاتی و گشت‌زنی در عرصه‌های طبیعی، موفق شدند خودروی متخلفان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متوقف کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان با بیان جزئیات کشفیات این عملیات تصریح کرد: در بازرسی دقیق از خودروی توقیف‌شده، ۲۳ قطعه قمری زنده کشف شد که متخلفان با بی‌رحمی تمام، آن‌ها را جهت استفاده به عنوان «طعمه» برای زنده گیری پرندگان شکاری (از جمله شاهین و بحری) نگهداری می‌کردند. علاوه بر پرندگان، ادوات شکار از جمله تورهای مخصوص زنده‌گیری، قفس‌های حمل پرنده، طناب و سایر ابزارهای غیرمجاز نیز کشف و ضبط گردید.

دولتخواه با تأکید بر اینکه صید پرندگان شکاری یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی برای تنوع زیستی منطقه است، گفت: متأسفانه سودجویان با استفاده از پرندگان کوچک به عنوان طعمه، پرندگان شکاری کمیاب و در معرض انقراض را شکار کرده و به صورت غیرقانونی به فروش می‌رسانند که این اقدام علاوه بر خسران اکولوژیک، جرم سنگینی در قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سیر مراحل قضایی این پرونده خاطرنشان کرد: پس از تنظیم صورت‌جلسه تخلف و کشف ادوات، پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شد. همچنین از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه زنده‌گیری یا شکار غیرمجاز حیات‌وحش، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با اداره محیط زیست کاشان اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.