به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام گزارش برخورد یک دستگاه خودروی سواری با یک اصله درخت در محدوده بلوار آتش‌نشان به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد و نجات از ایستگاه شماره ۹ به همراه ۵ نفر آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه، عملیات رهاسازی فرد محبوس‌شده داخل خودرو را با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات آغاز کرده و وی را از داخل خودرو خارج کردند.

متأسفانه به دلیل شدت برخورد و جراحات وارده، سرنشین خودرو پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از شهروندان درخواست می‌کند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و شتاب غیرمجاز و توجه کامل به شرایط مسیر، از بروز حوادث ناگوار مشابه پیشگیری کنند.