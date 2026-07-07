فاضل لنکرانی: خونخواهی رهبر شهید حق ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در حاشیه مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آنچه امروز در این مراسم عظیم به چشم میخورد، نشاندهنده پیوند عمیق مردم با رهبر شهید و جایگاه کمنظیر ایشان در میان اقشار مختلف جامعه است.
وی افزود: مردم با حضور گسترده خود نشان دادند که شهادت این امام شهید، حرکتی تازه را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان ایجاد کرده است و آثار این حادثه بزرگ به مرزهای کشور محدود نخواهد ماند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: امیدواریم این شهادت آثار و برکات بسیار بزرگی در پی داشته باشد و در نهایت به فروپاشی آمریکا و از بین رفتن رژیم غاصب صهیونیستی منجر شود.
وی ادامه داد: امروز مطالبه خونخواهی رهبر شهید به خواستهای فراگیر تبدیل شده است و این مطالبه تنها به مردم داخل کشور اختصاص ندارد بلکه پیروان، مقلدان و علاقهمندان ایشان در خارج از ایران نیز همین خواسته را دنبال میکنند.
فاضل لنکرانی گفت: تقریباً همه مردم با اتفاق نظر خواهان خونخواهی امام شهید هستند و این حق طبیعی ملت ایران، حق این کشور و حق همه مجاهدان و کسانی است که در ایران زندگی میکنند یا در دیگر کشورها از مقلدان و پیروان ایشان بودهاند.
وی افزود: امیدواریم این مطالبه مردمی به نتیجه برسد و آنچه خواست ملت ایران است، محقق شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به شهر مقدس قم اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق حاصل شد پیکر مطهر امام شهید به قم منتقل شود و من نیز بتوانم در میان این جمعیت عظیم حضور پیدا کنم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: توفیق یافتم در نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید که به امامت آیتالله جوادی آملی اقامه شد، حضور داشته باشم و این حضور را نعمتی بزرگ میدانم.
فاضل لنکرانی با تمجید از نماز اقامهشده بر پیکر رهبر شهید گفت: آن مرجع تقلید، نمازی بسیار تأثیرگذار و کمنظیر بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اقامه کردند.
وی افزود: به همه مردم و علاقهمندان توصیه میکنم به مضامین و معارفی که آیتالله جوادی آملی در این نماز به کار بردند، با دقت توجه کنند، زیرا این مضامین از عمق معنوی و معرفتی ویژهای برخوردار بود.
وی در پایان بار دیگر با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع تأکید کرد: این حضور باشکوه، جلوهای از وفاداری ملت به آرمانهای رهبر شهید و نشانهای روشن از استمرار راه و مکتب ایشان است.
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