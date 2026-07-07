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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

فرودگاه بوشهر پس از حدود چهار ماه وقفه فعال می‌شود

فرودگاه بوشهر پس از حدود چهار ماه وقفه فعال می‌شود

بوشهر- مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر از آغاز دوباره فعالیت فرودگاه بوشهر پس از حدود چهار ماه وقفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسماعیلی اظهار کرد: همچنین از ۲۵ تیرماه پروازهای مسیر بوشهر - مشهد و بالعکس در روزهای شنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه برقرار خواهد شد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی سالن پروازهای داخلی، اظهار کرد: تا اطلاع ثانوی خدمات‌رسانی به مسافران از طریق سالن پروازهای خارجی انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش تدریجی پروازهای مسیر تهران - بوشهر توسط سایر شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام است تا فعالیت فرودگاه به شرایط عادی بازگردد.

اسماعیلی همچنین از ازسرگیری پروازهای فرودگاه عسلویه خبر داد و افزود: عملیات بهسازی باند فرودگاه خارگ ادامه دارد و پس از اتمام این عملیات، پروازهای این فرودگاه نیز از سر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 6881708

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