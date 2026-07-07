به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسماعیلی اظهار کرد: همچنین از ۲۵ تیرماه پروازهای مسیر بوشهر - مشهد و بالعکس در روزهای شنبه، سهشنبه و پنجشنبه برقرار خواهد شد.
وی با اشاره به آسیبدیدگی سالن پروازهای داخلی، اظهار کرد: تا اطلاع ثانوی خدماترسانی به مسافران از طریق سالن پروازهای خارجی انجام میشود.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: برنامهریزی برای افزایش تدریجی پروازهای مسیر تهران - بوشهر توسط سایر شرکتهای هواپیمایی در حال انجام است تا فعالیت فرودگاه به شرایط عادی بازگردد.
اسماعیلی همچنین از ازسرگیری پروازهای فرودگاه عسلویه خبر داد و افزود: عملیات بهسازی باند فرودگاه خارگ ادامه دارد و پس از اتمام این عملیات، پروازهای این فرودگاه نیز از سر گرفته خواهد شد.
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