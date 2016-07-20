عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرودگاه بین المللی بوشهر به لحاظ سامانه‌های هواشناسی، ارتباطی و رادیویی از تجهیزات پیشرفته و قابل‌ اطمینان برخوردار است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر اضافه کرد: پروازهای بوشهر - دبی و بالعکس از آذرماه سال گذشته لغو شده بوده که از این هفته شاهد برقراری مجدد این پروازها خواهیم بود.

وی اضافه کرد: پروازهای دبی - بوشهر ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته انجام می‌شود و پروازهای مسیر بوشهر – دبی از ساعت ۲۰ همین روزها انجام می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه پروازهای مسیر بوشهر - دبی دارای ظرفیت ۱۷۰ نفر است، خاطرنشان کرد: این پروازها با نرخ شناور انجام می‌شود.