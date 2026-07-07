به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ خبرنگار و عوامل فنی از رسانههای شاخص روسیه امروز با حضور در محل برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی در قم، پوشش گسترده و همهجانبهای را برای این رویداد بزرگ آغاز کردند. این استقبال بیسابقه، که در چارچوب همکاریهای رسانهای دو کشور رقم خورده، نشان از عمق تعاملات و عزم جدی برای انعکاس دقیق این رویداد به افکار عمومی جهان دارد.
در میان رسانههای حاضر، خبرگزاری دولتی تاس، خبرگزاری ریانووستی، شبکه یک روسیه، رنتیوی، شبکه ۲۴، میر، زوزدا و رادیو دولتی روسیه با تجهیزات پیشرفته و تیمهای حرفهای، به صورت زنده به پوشش ابعاد گوناگون این رویداد پرداختهاند. خبرگزاری نظامی زوزدا نیز با رویکرد تحلیلی و امنیتی، ابعاد راهبردی مراسم را مورد واکاوی قرار میدهد.
هماهنگی این حضور گسترده با رایزنیهای دیپلماتیک و تعامل سازنده سفارت ایران در مسکو انجام شده است. این اقدام هوشمندانه، ضمن آشنایی افکار عمومی روسیه با این رویداد، بستری برای انتقال پیامهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان جهانی فراهم آورده است.
در بخش مکتوب، روزنامههای کثیرالانتشار روسیسکایا گازتا، ایزوستیا، کومرسانت، ودوموستی، نزاویسیمایا گازتا و کامسامولسکایا پراودا با اعزام خبرنگاران ارشد و تحلیلگران برجسته، گزارشهای عمیق و مستندی را تهیه و منتشر خواهند کرد.
حضور هماهنگ بیست خبرنگار از طیفهای مختلف رسانههای روسی، نشاندهنده عزم مسکو برای انعکاس جامع، بیطرفانه و دقیق این رویداد است و بیانگر افقهای نوین در روابط رسانهای دو کشور محسوب میشود.
کارشناسان رسانهای معتقدند این سطح از پوشش گسترده و بینظیر، تأثیر تعیینکنندهای در شکلدهی به روایت بینالمللی از این رویداد خواهد داشت و گسترش روابط رسانهای ایران و روسیه، به عنوان الگویی موفق در عرصه تعامل با رسانههای جهانی مطرح خواهد شد.
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