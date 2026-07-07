  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

آمادگی ناوگان حمل‌ونقل گلستان برای اعزام و بازگشت زائران مشهد

آمادگی ناوگان حمل‌ونقل گلستان برای اعزام و بازگشت زائران مشهد

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: علاوه بر ۲۰ دستگاه اتوبوس فعال در مسیر مشهد، ۶۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز به ناوگان اضافه شده است.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اعزام زائران به تهران، مجموعا ۳۷۰ سرویس رفت و برگشت انجام شد که طی آن ۱۲ هزار و ۳۵۰ زائر بدون هیچ‌گونه مشکل جابه‌جا شدند.

وی افزود: در این مدت، سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم بود و اقدامات لازم در حوزه ایمنی راه‌ها و مدیریت ترددها به‌صورت مستمر انجام شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای سفر زائران به مشهد مقدس، گفت: از روز گذشته فعالیت ۲۳ مجتمع خدماتی رفاهی استان، به‌ویژه در محورهای شرقی و مجتمع امام رضا (ع) در محدوده جنگل گلستان، برای خدمت‌رسانی به مسافران آغاز شده و این خدمات تا ۲۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.

مصدقی با بیان اینکه تا بامداد امروز ترددهای ورودی به گلستان نسبت به مدت مشابه ۴۵ درصد افزایش یافته است، افزود: در این مدت بیش از دو میلیون و ۸۲۰ هزار تردد در محورهای استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر ۲۰ دستگاه اتوبوس فعال در مسیر مشهد، ۶۰ دستگاه دیگر نیز به ناوگان اضافه شده و تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر از طریق سامانه‌های پیش‌فروش، بلیط سفر خود را تهیه کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با بیان اینکه زائران همزمان با تهیه بلیط رفت، بلیط بازگشت خود را نیز از پیش خریداری کنند، گفت: معاون حمل‌ونقل اداره‌کل به همراه تیمی نظارتی در مشهد مستقر خواهند شد تا بر عملکرد ناوگان گلستان در بازگشت زائران نظارت داشته باشند.

مصدقی با اشاره به اینکه بیشترین حجم سفرها تا پایان روز چهارشنبه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در محورهای استان، به‌ویژه مسیر جنگل گلستان، روان است و هیچ مشکلی در خدمت‌رسانی وجود ندارد.

وی همچنین از مشارکت خیران، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در برپایی ایستگاه‌های استقبال و پذیرایی از زائران در مسیرهای بین‌راهی قدردانی کرد و گفت: این همکاری‌ها نقش مؤثری در رفاه و آرامش مسافران داشته است.

کد مطلب 6881741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها