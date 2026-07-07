احتمال بازگشت نرخ حمل دریایی به قبل از جنگ طی ۲ تا ۳ ماه آینده

مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت حمل‌ونقل دریایی، نرخ کرایه حمل، عوارض تنگه هرمز و هزینه‌های انبارداری پس‌از دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در حال حاضر تمامی ارتباطات لجستیکی دریایی کشور، اعم از مسیرهای مرتبط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، دریای عمان و سایر مبادی و مقاصد دریایی، برقرار است.

وی افزود: با وجود برقراری ارتباطات لجستیکی، بخشی از بازیگران اصلی صنعت کشتیرانی همچنان با احتیاط عمل می‌کنند و هنوز حجم فعالیت‌ها و تردد کشتی‌ها به سطح پیش از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بازنگشته است.

پل‌مه بیان کرد: ارتباطات لجستیکی با امارات متحده عربی به عنوان هاب لجستیکی منطقه برقرار شده و روند جابه‌جایی کالا در جریان است، اما اگرچه نرخ‌های حمل نسبت به دوران جنگ کاهش یافته، هنوز به نرخ‌های پیش از آغاز درگیری‌ها بازنگشته است.

وی ادامه داد: در صورت تداوم ثبات و پایداری شرایط منطقه، خوش‌بینانه‌ترین برآورد این است که طی دو تا سه ماه آینده نرخ حمل‌ونقل دریایی به شرایط گذشته بازگردد.

دبیر انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل، اگر شرایط منطقه دوباره با تنش و هیجان مواجه شود، احتمال افزایش مجدد نرخ‌های بیمه، کرایه حمل، حقوق خدمه دریایی و هزینه سوخت وجود دارد.