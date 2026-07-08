محبوبی: ۶۴ آسیب دیده سیلاب ماکو و چایپاره امدادرسانی شدند

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملیات امدادرسانی در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در چند شهرستان استان اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب در شهرهای شمال استان طی روز چهارشنبه تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به مناطق حادثه ‌دیده اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این راستا در شهرستان چایپاره، دو تیم عملیاتی متشکل از ۶ نفر به روستاهای علی‌آباد و کهریز شور اعزام شدند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

محبوبی اضافه کرد: در شهرستان خوی نیز یک تیم عملیاتی به روستای زورآباد اعزام شد. اعلام حادثه توسط بخشداری زورآباد صورت گرفت.

وی ادامه داد: بخش آواجیق یک تیم عملیاتی به منطقه اعزام شد که در این حادثه ۱۱ نفر از ۲ خانوار متاثر شدند و عملیات تخلیه آب از یک منزل مسکونی انجام و توزیع اقلام امدادی و معیشتی انجام گرفت.

محبوبی گفت: همچنین در شهرستان ماکو در پی اعلام فرماندار ماکو، یک تیم عملیاتی ۵ نفره به محور ماکو، روستای قوری شکاک اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی افزود: بر اساس آخرین گزارش، تاکنون ۵۳ نفر از حادثه متاثر شده‌اند، همچنین اقلام امدادی و معیشتی بین ۶ خانوار شامل ۲۶ نفر توزیع شده است و عملیات تخلیه آب در حال انجام است. عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: در مجموع ۵ تیم عملیاتی برای پاسخگویی به حوادث سیل و آبگرفتگی در شهرستان ‌های چایپاره، خوی، آواجیق و ماکو به مناطق حادثه ‌دیده اعزام شدند.

محبوبی گفت: در بخش آواجیق به ۱۱ نفر از ۲ خانوار خدمات امدادی ارائه و عملیات تخلیه آب از یک منزل مسکونی انجام شد.

وی اضافه کرد: همچنین عملیات امدادرسانی در شهرستان‌های چایپاره و ماکو همچنان ادامه دارد. در شهرستان ماکو تاکنون ۵۳ نفر از حادثه متاثر شده‌اند و اقلام امدادی بین ۶ خانوار (۲۶ نفر) توزیع شده است.