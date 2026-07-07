پیمان کلانتر معتمدی، خالق منظومه اصفهان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کلانتر معتمدی، شاعر و پژوهشگر ادبی اصفهان که بخش مهمی از فعالیت فرهنگی خود را به سرایش منظومه‌های تاریخی و بازخوانی هویت ایران و اصفهان در قالب شعر اختصاص داده بود، صبح سه‌شنبه پس از تحمل یک دوره بیماری در اصفهان درگذشت.

رضا فتاحی، شاعر و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید خبر درگذشت پیمان کلانتر معتمدی، اظهار کرد: با رفتن پیمان کلانتر معتمدی، جامعه ادبی اصفهان شاعری را از دست داد که مسیر متفاوتی را در شعر معاصر انتخاب کرده بود؛ مسیری که بر پایه پیوند میان شعر، تاریخ و پژوهش فرهنگی شکل گرفته بود.

وی افزود: بسیاری از شاعران، تاریخ را موضوعی بیرونی و صرفاً پژوهشی می‌بینند، اما معتمدی تلاش کرد تاریخ را به زبان شعر منتقل کند و آن را به بخشی از تجربه ادبی مخاطب تبدیل کند. وی سال‌های زیادی از عمر خود را صرف مطالعه منابع تاریخی، بررسی روایت‌های گذشته و تبدیل این مطالعات به منظومه‌های شعری کرد.

فتاحی در ادامه گفت: ویژگی مهم آثار پیمان کلانتر معتمدی این بود که وی به سراغ موضوعاتی رفت که نیازمند مطالعه گسترده و حوصله فراوان بود. سرودن منظومه‌های تاریخی، برخلاف شعر کوتاه یا غزل، نیازمند طراحی روایت، شناخت شخصیت‌ها، توجه به فضای تاریخی و حفظ انسجام داستانی است و وی این مسیر دشوار را با علاقه و پشتکار دنبال کرد.

وی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی معتمدی، حفظ پیوند نسل امروز با گذشته تاریخی و فرهنگی ایران بود. وی باور داشت که شعر می‌تواند در کنار کتاب‌های تاریخی، نقش مهمی در انتقال حافظه فرهنگی جامعه داشته باشد و به همین دلیل بخش قابل توجهی از آثارش به روایت دوره‌های مختلف تاریخ ایران اختصاص یافت.

این شاعر آیینی ادامه داد: عشق به اصفهان در آثار معتمدی جایگاه ویژه‌ای داشت. وی اصفهان را تنها یک شهر تاریخی نمی‌دانست، بلکه آن را بخشی از هویت تمدنی ایران می‌دید و تلاش کرد با سرایش منظومه اصفهان، تصویری ادبی از گذشته، تحولات و شکوه فرهنگی این شهر ارائه دهد.

وی درباره ویژگی‌های شخصیتی این شاعر نیز گفت: پیمان کلانتر معتمدی انسانی آرام، پژوهشگر و پرتلاش بود و بدون هیاهو مسیر ادبی خود را ادامه داد. وی بیش از آنکه به دنبال شهرت باشد، دغدغه ثبت روایت‌های تاریخی و فرهنگی را داشت و همین موضوع ارزش کار او را افزایش می‌دهد.

فتاحی تأکید کرد: آثار معتمدی نیازمند بازخوانی و بررسی بیشتر از سوی پژوهشگران ادبی است، زیرا بخشی از تلاش وی معطوف به تجربه‌ای متفاوت در شعر معاصر بود؛ تجربه‌ای که در آن ادبیات می‌توانست نقش واسطه‌ای میان تاریخ و جامعه ایفا کند.

زندگی شاعری که تاریخ را به شعر تبدیل کرد

پیمان کلانتر معتمدی متولد آبان ۱۳۴۴ بود و فعالیت ادبی خود را با تمرکز بر شعر تاریخی، حماسی و فرهنگی ادامه داد. وجه شاخص کارنامه وی، تلاش برای تبدیل روایت‌های تاریخی به منظومه‌های شعری بود؛ رویکردی که سبب شد آثار وی در حوزه شعر معاصر، جایگاهی متفاوت پیدا کند.

مهم‌ترین اثر این شاعر، مجموعه منظومه اصفهان است؛ مجموعه‌ای چندجلدی که در آن تاریخ این شهر از دوره‌های پیش از اسلام تا دوره صفویه در قالب شعر روایت شده است. این اثر حاصل سال‌ها مطالعه و پژوهش بوده و یکی از نمونه‌های قابل توجه در زمینه تاریخ‌نگاری منظوم به شمار می‌آید.

کلانتر معتمدی در این مجموعه تلاش کرده بود رویدادهای تاریخی، شخصیت‌های اثرگذار، تحولات اجتماعی و فرهنگی اصفهان را با زبانی شاعرانه بازتاب دهد و تصویری پیوسته از گذشته این شهر ارائه کند.

از دیگر آثار منتشرشده وی می‌توان به منظومه کورش هخامنشی، چکامه شکوه ایرانیان، منظومه خاک و خون با موضوع حماسه آزادی خرمشهر و دفترهای مختلف منظومه اصفهان اشاره کرد.

بخش دیگری از فعالیت‌های ادبی این شاعر به طرح منظومه‌هایی درباره دوره‌های مختلف تاریخی ایران، شخصیت‌های فرهنگی و رویدادهای ملی اختصاص داشت که برخی از آن‌ها در دست انتشار یا تدوین قرار داشتند.

پیمان کلانتر معتمدی از جمله شاعرانی بود که شعر را صرفاً عرصه بیان احساسات فردی نمی‌دانست، بلکه آن را رسانه‌ای فرهنگی برای انتقال تاریخ، هویت و تجربه تمدنی یک ملت تلقی می‌کرد. آثار وی نشان‌دهنده تلاشی مستمر برای نزدیک کردن ادبیات و تاریخ و ایجاد ارتباط میان مخاطب امروز با گذشته ایران است.