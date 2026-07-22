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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

بیش از ۱۰۰۰ ماینر غیرمجاز در گلستان از مدار خارج شد

بیش از ۱۰۰۰ ماینر غیرمجاز در گلستان از مدار خارج شد

گرگان_دادستان مرکز استان گلستان از کشف هزار و ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: این تجهیزات، برقی معادل مصرف سه هزار واحد مسکونی را مصرف می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد با اعلام تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۷۶ مرکز نگهداری دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز (ماینر) شناسایی شده است.

رزاقی‌نژاد، افزود: در بازرسی از این مراکز، هزار و ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: مصرف برق این تجهیزات معادل مصرف برق حدود سه هزار واحد مسکونی بود، موضوعی که در شرایط ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند.

رزاقی‌نژاد با اشاره به ادامه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای مسئول، شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز را در دستور کار دارد.

کد مطلب 6896115

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    نظرات

    • افشین IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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      پاسخ
      اگر دولت وام تاسیسات خورشیدی رو تسهیل کنه و با تشویق هایی میتونه این درآمدی ارزی وارد کشور کنه...اینطور تعداد بیشماری که از خدمات و فروش ماینر ارتزاق میکنند رو حمایت کرده و نرخ بی کاری رو پایین بیاره...کافیه دولت وام بده و تبلیغ کنه...مگر اینکه مشکل جای دیگه ای باشه.

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