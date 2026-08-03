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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

۱۸ دستگاه ماینر در عسلویه کشف شد

۱۸ دستگاه ماینر در عسلویه کشف شد

بوشهر-فرمانده انتظامی عسلویه از کشف ۱۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز به ارزش ۹ میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در عملیاتی مشترک با اداره برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه حسین خواجه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات کشف این ماینرها بر اساس گزارش اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، توسط پلیس آگاهی و با همکاری اداره برق عسلویه انجام شد.

وی افزود: ۱۸ دستگاه ماینر در عسلویه و روستای کنار خیمه کشف و ضبط شد که ارزش آنها ۹ میلیارد ریال برآورد شده و دو متهم نیز دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی عسلویه تأکید کرد: همکاری با اداره برق و مجوزهای قضائی کلید موفقیت این عملیات بود و پلیس با هرگونه جرم آسیب زا به زیرساخت ها و اقتصاد کشور قاطعانه برخورد میکند.

کد مطلب 6907685

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