خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عاطفه وفاییان: جامعه اهل‌سنت خراسان رضوی در حرکتی خودجوش و با تأکید بر لزوم تحقق امت واحده اسلامی و درک عمیق از رویکردهای وحدت‌بخش رهبر مقتدر و شهید ایران، آمادگی گسترده خود را برای حضور در آیین تشییع پیکر ایشان اعلام کردند تا بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند. این اشتیاق برای حضور خودجوش در مراسم تشییع و دفن، نشانی از درک عمیق این قشر از همبستگی و وفاق میان مسلمانان و اهتمام به تقویت اتحاد در برابر تهدیدات مشترک است.

حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید، نه تنها یک وظیفه اجتماعی، بلکه ادای دینی به مجاهدت‌های خالصانه کسی دانسته می‌شود که در راه خدمت به نظام و انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

دفاع قاطع از آرمان قدس و مظلومان جهان، و همچنین فتوای تاریخی مبنی بر حرمت توهین به مقدسات مذاهب، از جمله دلایل اصلی اعتماد جامعه اهل‌سنت به این شخصیت والامقام است.

همبستگی اهل سنت استان برای تحقق آرمان‌های نظام

حجت‌الاسلام محمود غلامی جامی، مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری امت واحد اسلامی اظهار کرد: هدف آن است که جهان اسلام در قالب یک امت اسلامی در برابر دشمن مشترک به وحدت برسد تا اسلام بتواند به عزت و عظمت شایسته خود دست پیدا کند و زمینه‌های تحقق تمدن اسلامی فراهم شود.

مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، افزود: در همین راستا، اهل سنت خراسان رضوی نیز با درک این رویکرد و به دلیل آشنایی با نگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئله وحدت، قدردان این فضا هستند و به‌صورت خودجوش درخواست کرده‌اند که در مراسم تشییع و دفن حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: این استقبال و همراهی، نشانه‌ای از همدلی و وفاق میان مسلمانان و بیانگر اهتمام اقشار مختلف برای تقویت اتحاد امت اسلامی در برابر تهدیدات و دشمنی‌های مشترک است.

غلامی جامی با اشاره به اهمیت حرکت به سمت تمدن اسلامی تصریح کرد: هر میزان انسجام و همگرایی میان مسلمانان بیشتر شود، مسیر رسیدن به عزت، عظمت و اقتدار جهان اسلام نیز هموارتر خواهد شد.

تجلی وحدت در وداع اهل‌سنت مژن‌آباد با رهبر شهید

سید حسام‌الدین حسینی، امام‌جمعه اهل‌سنت روستای مژن‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تشییع رهبر شهید، صحنه‌ای از تجلی ارادت قلبی و وحدت میان آحاد ملت برای آرمان‌های انقلاب است.

امام‌جمعه اهل‌سنت روستای مژن‌آباد با اشاره به اشتیاق جامعه اهل‌سنت مژن‌آباد برای شرکت در آیین وداع با رهبرشهید گفت: مردم مومن و ولایت‌مدار مژن‌آباد در کنار سایر هموطنان، این وداع را نه تنها یک وظیفه اجتماعی، بلکه ادای دینی به مجاهدت‌های خالصانه شهید والامقام می‌دانند که در راه خدمت به نظام و انقلاب سر از پا نشناخت.

وی افزود: هم‌اکنون کاروان‌های خودجوش مردمی متشکل از برادران اهل‌سنت این روستا برای حضور در مراسم تشییع در حال سازماندهی هستند تا با حضور در این رویداد، پیوند عمیق خود با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند.

حسینی با بیان اینکه شهادت در نگاه دینی، پاداش اخلاص است، تصریح کرد: بزرگان ما معتقدند انسان‌های بزرگ که فارغ از دلبستگی‌های دنیوی، تنها برای رضای خدا و «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ» گام برمی‌دارند، محبوب قلوب همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی هستند و این حضور پرشور، پیامی جز وحدت و استقامت در مسیر حق ندارد.

امام‌جمعه اهل‌سنت روستای مژن‌آباد درباره برنامه‌های این جامعه دینی عنوان کرد: در کنار مشارکت در آیین رسمی تشییع، جامعه اهل‌سنت مژن‌آباد روز جمعه با برگزاری مراسم فاتحه، یاد و خاطره این شهید عزیز را گرامی داشته و با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد.

پیمان دوباره اهل سنت با آرمان‌های قدس و امت اسلامی

مولوی شمس‌الدین ابراهیمی، پژوهشگر دینی اهل سنت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شخصیت والای رهبر فقید انقلاب اسلامی، نماد وحدت و انسجام ملی و دفاع از آرمان‌های امت اسلامی است و شرکت در مراسم تشییع ایشان، وظیفه‌ای شرعی و قانونی برای تمامی پیروان مذاهب اسلامی محسوب می‌شود.

این پژوهشگر دینی و امام جماعت اهل سنت در تربت‌جام، ضمن دعوت از عموم مردم به‌ویژه نخبگان و شخصیت‌های مطرح اهل سنت منطقه برای حضور در مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس، گفت: به دلیل دفاع قاطع ایشان از آرمان قدس، مسجدالاقصی و مردم مظلوم فلسطین و غزه، حضور حداکثری امت واحده اسلامی در این مراسم، پاسخی به تکریم جایگاه امت اسلامی و دفاع از مظلومین عالم است.

وی با اشاره به جایگاه مرجعیت ایشان نزد جامعه اهل سنت افزود: رهبر شهید نه تنها قرآن‌پژوه و ادیب بود، بلکه به دلیل فتوای حرمت توهین به مقدسات اهل سنت، همواره مورد وثوق و اعتماد پیروان این مذهب بود؛ ایشان با نگاه پدرانه به ایتام، نیازمندان و فرزندان شهدا، پدری دلسوز برای تمامی مستضعفین بودند و فقدان ایشان، اندوهی بزرگ برای مظلومین جهان است.

مولوی ابراهیمی خاطرنشان کرد: دفن پیکر ایشان در جوار بارگاه منور امام رضا (ع)، نمادی از رشد، فهم و بینش عمیق اسلامی است و امیدواریم مردم مسلمان ایران، با حضوری شایسته در این مراسم، الگویی برای بیدارگران عصر معاصر و اندیشمندان امت اسلامی باشند تا همچنان در مسیر حق حرکت کنیم.