جامعه هنری خراسان رضوی آماده حضور پرشور در آیین تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی شامگاه سهشنبه در افتتاحیه خیمه اهالی هنر و رسانه اظهار کرد: این اقدامات کمترین عرض ارادت جامعه فرهنگی و هنری به ساحت قدسی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مراسم تشییع رهبر عزیز و شهیدمان است که حق بسیار زیادی بر گردن مردم خراسان و به خصوص مشهدیها دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: جامعه فرهنگی و هنری در این غرفه و غرفههای دیگر شهرستانها فعال است و حدود هفت شهرستان موکبهای خود را برپا کردهاند که شامل فعالیت بچههای کانالهای مجازی، اجرای تعزیه، شبهای شعر، اجرای گروههای سرود کانونهای فرهنگی هنری مساجد، نمایشگاههای کتاب، خوشنویسی اشعار و سخنان آغازین رهبر جدید و ارائه آثار نقاشی و هنرهای تجسمی روی سه پایهها است.
وی تصریح کرد: بچههای هنرستانهای هنرهای زیبا نیز به صورت ویژه برای ادای احترام به شهدای مظلوم مدرسه میناب حضور دارند و در کنار مراسم تشییع باید توجه ویژهای به خانواده شهدا صورت گیرد.
مسگرانی افزود: این اقدامات در غرفه هنر و رسانه مشهد و شهرستانها در حال انجام است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع) و معاونت هنری بسترسازی و تدارکات آن را فراهم کردهاند، اما صاحبان اصلی این جریان خود هنرمندان هستند که داوطلبانه اعلام آمادگی کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: برنامههای هنری و رسانهای ما تا بیستم این ماه ادامه دارد و از همه مردم و هنرمندان دعوت میشود ضمن شرکت در مراسم تشییع، در خیمههای هنر و رسانه حضور یافته و با رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تجدید بیعت کنند.
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