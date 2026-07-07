علم الهدی: شهادت رهبر انقلاب برکت و خدمت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به ویژگیها و ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: شخصیت امام شهید و مظلوم ما شخصیتی جامع بود که در هر نقطه از آن یک ویژگی مخصوص ایشان دیده میشود. از عرصه فقاهت و عبادت گرفته تا دیانت، سیاست و مدیریت، در هر قسمت شرایطی وجود داشت که ویژه ایشان بود و هیچکس به موقعیت ایشان نمیرسید. در عرصههای مدیریتی برخی خصایص ایشان به معجزه شبیه بود. ایشان یکهوتنها در تنظیم یک مدیریت اصلی در یک موقعیت بحرانی تک و تنها تصمیمگیری میکردند و حتی در اجرای مدیریت هم همراه و همکار نداشتند و فقط با مدیریت ایشان، بحران تحت کنترل درمیآمد. از قبل انقلاب تا دوران رهبری ایشان شرایط همینطور بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: از نظر من، برجستهترین ویژگی آقا که رمز موفقیت ایشان در همه مسائل بود، همان اخلاص خاص ایشان در درگاه الهی بود. ایشان فوقالعاده مخلص بودند. جایی که خدا در میان بود، ایشان هیچ مصلحتاندیشی و جریانات سیاسی را لحاظ نمیکردند. ایشان معتقد بودند که وقتی کار برای خدا انجام میشود، کننده همه کارها خداست و همهچیز را خدا آماده میکند.
پایان یک فراق ۶۹ ساله
وی همزمان با پخش نخستین تصاویر از لحظه ورود پیکر مطهر قائد شهید امت به فرودگاه نجف و در پاسخ به سؤال کارشناس برنامه خاطرنشان کرد: آقا در سفری که سال ۱۳۳۶ به نجف داشتند. از آن زمان تاکنون آقا هیچ سفری به عتبات نداشتند. هیچکس هم فکر نمیکرد از آن زمان تاکنون زمان بگذرد و زیارت آقا درنهایت با پیکر خردشده ایشان انجام شود. از سال ۱۳۳۶ تاکنون، ایشان یا در محاصره دشمن ممنوعالخروج بودند، یا در زندان بودند و یا در تبعیدگاهها بهسر میبردند. بعد از انقلاب نیز با شرایطی که داشتند، سفر ایشان نمیشد انجام شود. از آن زمان تاکنون ایشان قبر امیرالمؤمنین را زیارت نکردند و حالا این پیکر به زیارت امیرالمومنین(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) آمده است.
علم الهدی ادامه داد: آقا در همه حرکتهایی که در این مدت داشتند؛ چه در مبارزه با رژیم ستمشاهی و چه مدیریتهایی که پس از انقلاب داشتند، رمز موفقیشان اخلاص در راه خدا بود. این اخلاص یک ویژگی ایشان بود که بر همه ویژگیهایشان ترجیح داشت.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به حماسههای جاویدان ملت ایران در بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: باید ریشه حرکت مردم (در مراسم وداع و تشییع) را بررسی کنیم. آنچه مهم است، همان عشق و علاقه ذاتی در دلهای مردم بود که آنها را متوجه عظمت و شخصیت امام مظلوم کرد. خداوند متعال حاکم بر دلهاست. او دلها را برگرداند. این اجر و پاداش اخلاصمندی ایشان بود که هم خدای متعال دلهای مردم را برگرداند و هم خدای عالم حیات جدیدی به انقلاب ما بخشید.
وی تأکید کرد: انقلاب امروز ما، انقلاب شش ماه گذشته نیست و آثار آن و نفوذ آن چندبرابر شده است. این توسعه و نفوذ هم بهخاطر همین تصرف در دلهایی بود که به اراده پروردگار انجام شد تا مسیر به سمت ظهور امام زمان(عج) هموارتر شود. امام شهید تمام عمرشان برکت و خدمت بود، شهادتشان هم برکت و خدمت شد.
علم الهدی در واکنش به مطالبه فراگیر اقشار مختلف ملت با محوریت ضرورت خونخواهی و انتقام رهبر شهید گفت: خونخواهی و انتقام اساساً سه مرحله دارد. مرحله اول، انتقام از عناصر خبیث، رذل و نابهکاری است که دست به این حرکت زدند. عذاب خدا محفوظ است اما جزایی که موردنظر ماست، عذابی است که نصبالعین مردم باشد. حالا که نظام سلطه آمریکایی پس از سالها تقابل با ما، مهرهای پلیدتر از رئیسجمهوری فعلی آمریکا پیدا نکرده است، باید این افراد به جزایی برسند که مردم را به آرامش برساند. فتوای علما باید محقق شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: ما نیازمند به یک مکانیزم مردمی هستیم که جریان مقاومت است و انشاءالله با کمال قهرمانی، از عناصر ناپاک در این جریان انتقام خواهد گرفت. مرحله دوم انتقام این است که مردم ما انتقام بگیرند. این مسئله مربوط به یک نفر نیست. همه مردم ما باید بر این مسئله باقی بمانند تا سرنوشت ایالات متحده، همان سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی بشود. اینگونه جریان سلطه نابهکار آمریکایی از بیخ و بن حذف خواهد شد.
به گفته وی، مرحله سوم انتقام نیز براندازی اساس استکبار است. ایشان افزودند: ما باید اینقدر بر انتقامخواهی پافشاری کنیم که جریان استکبار بهعنوان سنگلاخی در مسیر ظهور امام زمان(عج) برطرف شود. انتقام سه مرحله دارد و مردم باید بر هر سه مرحله آن ایستادگی کنند. انتقام این نیست که فقط یک سگ آمریکایی برود زیرا صد سگ آمریکایی مثل این فرد هم بروند، بازهم یک تار موی آقای ما نمیشود.
احساسات مردم باید تثبیت شود
علم الهدی خاطرنشان کرد: ما باور داریم که روح امام شهید ناظر بر این بدن است. روح ایشان امروز متنعم به نعمتهای الهی است و اکنون دارد زیارت میکند اما آنچه برای مصیبت و رنج است، سرنوشت این بدن است. موضوع مهم نیز همین است که این دلهایی که آمدند پای این بدن مقدس ایستادند، اشک ریختند، ناله زدند و این بدن را تشییع کردند، چه در داخل و چه در کشور عراق، این دلها باید تثبیت شوند. این مراسم نباید تمام شود، نباید گذرا باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: امام صادق مداومت داشتند بر این دعا که میفرماید «یا مقلِّبَ القلوبِ ثَبِّتْ قلوبنا علی دینِک». جریانی که حالا بر قلوب مردم حاکم شده، باید تثبیت شود. در این راستا، همه جریانهای اجتماعی و سیاسی باید همراستا شوند. نباید اینطور باشد که افرادی با دگراندیشیها بیایند نظرات غیردینی مطرح کنند، یک جریان سیاسی ایجاد کنند و مردم دنبالشان بروند. این غلط است.
ادامه مسیر انقلاب باید در اندیشه رهبر شهید باشد
وی تصریح کرد: امام بزرگوار، شهید و مظلوم ما یک وجود مقدس و معجزهآسایی بودند که در دوران رهبری خود توانستند با وجود همه بحرانها و مشکلات، نیروهایی تربیت کنند که حافظ مسیر نهضت در ریل انقلاب باشند. در آخرین جلسهای که خبرگان ملت با امام شهید داشتند، ایشان به ما توصیه کردند رهبر بعدی کسی باشد که از انحراف انقلاب جلوگیری کند. مسیر این انقلاب نیز در بیانیه گام دوم مشخص شده و به فرج امام زمان(عج) ختم خواهد شد.
علم الهدی تأکید کرد: مایه خوشبختی است که پس از شهادت مقام معظم رهبری، مردم گرایش پیدا کردند و همه همان شخصیت برجستهای را برگزیدند که ساخته و پرداخته وجود مقدس امام مظلوم بود تا انقلاب را در همان ریلی که خود آقا مشخص کردند، به پیش ببرد. مردم نباید این مسئله را فراموش کنند. حرکت باید در همین ریل اتفاق بیفتد؛ ذیل مدیریت رهبری که در دامان رهبر شهید تربیت شده و رشد یافته است.
مردم مشهد، آماده میزبانی از بدرقهکنندگان امام شهید
امام جمعه مشهد گفت: این یک حقیقت است که دشمن ما را رها نکرده است. ما باید این را بدانیم. تا پیش از اینکه این تشییع و هیجانات عمومی نبود، دشمن تصور میکرد جریان رهبری یک جریان وازده مردمی است، طرحهایی را پیگیری میکرد که در پیشبرد آنها شکست میخورد. با این حال، آنها حالا جایگاه رهبری را میدانند و بهتبع آن، توطئههایی مجهزتر، پیچیدهتر و سختتر طراحی خواهد کرد.
وی ضمن دعوت از اقشار مختلف ملت ایران برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهدالرضا(ع) بیان کرد: مردم مشهد کاملاً آماده پذیرایی هستند و در کمال رغبت و ارادت پای پذیرایی از کسانی هستند که از نقاط و بلاد دیگر در این مراسم حاضر شوند. همه امکاناتشان نیز مجهز شده که از اسکان و تغذیه گرفته تا مسائل دیگر، عزیزانی که به شهر ما میآیند، دچار مشکل نشوند.
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