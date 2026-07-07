تجلی فرهنگ عاشورایی و یادبود شهدای مقاومت در خیمه اهالی هنر و رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خان قیطاقی شامگاه سهشنبه در افتتاحیه خیمه اهالی هنر و رسانه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسم همهساله اهالی فرهنگ و هنر، گرامیداشت فرهنگ عاشورایی و معرفی هنرمندان اصیل و ذاکران اهلبیت است، اما امسال این آیین با یاد و خاطره شهدای مقاومت، از جنگ ۱۲ روزه تا نبردهای اخیر، گره خورده است تا دغدغههای میهنی در کنار دغدغههای دینی بازتاب یابد.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: نام و یاد امام حسین (ع) بر این سرزمین پیچیده و روح ایثارگری بر آن تابیده است؛ بنابراین هنرمندان در رشتههای مختلف، از جمله نقاشی و خوشنویسی به صورت زنده به تولید اثر پرداختهاند و آثار خود را در معرض دید عموم قرار دادهاند.
وی گفت: در این خیمه، اساتید هنرهای تجسمی و هنرجویان هنرستانهای هنرهای زیبا با ارائه آثار طراحی و سیاه قلم، فضای معنوی را رونق بخشیدند و گروههای تعزیه و دستههای موزیک نیز به اجرای برنامههای خود در رثای سیدالشهدا (ع) و شهدای انقلاب اسلامی پرداختند.
قیطاقی اضافه کرد: این رویداد تا روز بیستم ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده علاوه بر حضور پیشکسوتان، از حضور چهرههای ملی هنر نیز بهرهمند خواهیم شد و برنامه شب شعر و مراسم اختتامیه نیز برای روزهای پیش رو پیشبینی شده است.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از عموم مردم و هنرمندان دعوت کرد تا با حضور خود در این برنامه، به تقویت وفاق و همدلی برای تداوم اصالت و هویت معرفتی مردم خراسان و ایران زمین کمک کنند.
نظر شما