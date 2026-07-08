هادی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرایط فعلی، محیط مناسبی برای توسعه بیماری بلاست فراهم کرده است، اظهار کرد: کشاورزان باید بازدید از شالیزارها را به صورت روزانه در دستور کار قرار دهند و در صورت مشاهده علائم اولیه بیماری، از هرگونه اقدام خودسرانه پرهیز کرده و با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات نسبت به کنترل آن اقدام کنند.

هادی باقری افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تأخیر در شناسایی و کنترل بلاست، علاوه بر کاهش عملکرد، می‌تواند کیفیت محصول را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو سرعت عمل در مدیریت بیماری اهمیت زیادی دارد.

وی با تأکید بر استفاده از روش‌های اصولی کنترل بیماری گفت: اولویت جهاد کشاورزی استفاده از ترکیبات کم‌خطر و قارچ‌کش‌های دارای تأییدیه فنی است و مصرف هرگونه سم باید بر اساس توصیه کارشناسان انجام شود تا ضمن حفظ سلامت محصول، از بروز مقاومت بیماری و آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

باقری در ادامه از افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های استان خبر داد و اظهار کرد: این آفت یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای مرکبات و بسیاری از محصولات باغی به شمار می‌رود و در صورت کنترل نشدن، خسارت قابل توجهی به میوه‌ها وارد می‌کند.

وی افزود: جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده و ریخته شده، نصب تله‌های جلب‌کننده، رعایت بهداشت باغ و اجرای توصیه‌های کارشناسان، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش جمعیت این آفت در شرایط کنونی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین به روند مبارزه با کرم ساقه‌خوار برنج اشاره کرد و گفت: برنامه رهاسازی عوامل بیولوژیک در بیشتر مناطق استان در حال اجراست، اما در برخی شهرستان‌های شرق مازندران و به‌ویژه مزارع ارقام پرمحصول، این عملیات با تأخیر همراه شده است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، اگر بررسی‌های کارشناسی نشان دهد جمعیت آفت از حد قابل تحمل عبور کرده است، امکان استفاده از سموم گرانوله مجاز برای کنترل شیمیایی، مطابق دستورالعمل‌های فنی، وجود خواهد داشت.

باقری با اشاره به سهم مهم مازندران در تولید برنج و محصولات باغی کشور، بر ضرورت همکاری بهره‌برداران با مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: مدیریت به‌موقع آفات و بیماری‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ عملکرد مزارع، افزایش کیفیت محصول و جلوگیری از خسارت اقتصادی کشاورزان دارد.

وی در پایان از شالیکاران و باغداران خواست اطلاعیه‌های فنی و هشدارهای تخصصی جهاد کشاورزی را به‌صورت مستمر دنبال کرده و از هرگونه مصرف خودسرانه سموم یا تأخیر در اجرای عملیات کنترلی خودداری کنند.