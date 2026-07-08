صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: تا روز پنجشنبه (۱۸ تیر) در شمال استان آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل و برخی نقاط استانهای ساحلی دریای خزر، در بعضی ساعات رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود؛ طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی افزود: طی سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و احتمال وقوع رگبار دور از انتظار نیست. همچنین طی سه روز آینده، برخی مناطق جنوب غرب، مرکز، دامنههای جنوبی البرز، شرق و جنوب شرق کشور و در روزهای جمعه (۱۹ تیر) و شنبه (۲۰ تیر) نیمه شرقی کشور، در بعضی ساعات با وزش باد شدید، احتمال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مواجه خواهند بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت بیان کرد: آسمان تهران امروز (۱۷ تیر) صاف خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش سرعت باد، گاهی وزش باد شدید همراه با احتمال گردوخاک پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۲۶ و حداکثر دمای آن ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی ادامه داد: سازمان هواشناسی برای فعالیت سامانه بارشی از امروز (چهارشنبه ۱۷ تیر) تا فردا (پنجشنبه ۱۸ تیر) هشدار سطح زرد صادر کرده است. بر اساس این هشدار، امروز در شمال آذربایجان غربی، مرکز و جنوب اردبیل و ارتفاعات شمالی آذربایجان شرقی و فردا در شمال آذربایجان غربی و ارتفاعات شمالی آذربایجان شرقی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک مورد انتظار است.
ضیائیان تصریح کرد: در پی فعالیت این سامانه، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و همچنین سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران گفت: تا روز جمعه (۱۹ تیر)، در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست تهران، در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید پیشبینی میشود. همچنین در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات استان نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.
هوای گرم ماندگار شد؛ هشدار افزایش ۴ درجهای دما
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: در این شرایط، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا وجود دارد. همچنین امکان انتقال گردوخاک از استانهای همجوار، بهویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان تهران، دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به ماندگاری توده هوای گرم در تهران اظهار کرد: این شرایط تا روز جمعه، بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان، ادامه خواهد داشت.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه ماندگاری توده هوای گرم، افزایش میانگین دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس، افزایش محسوس دمای احساسی، افزایش تبخیر و تعرق، رشد مصرف برق و آب، افزایش شدت اشعه فرابنفش (UV)، افزایش نیاز آبی انسان، گیاهان و جانوران و همچنین افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی و مراتع پیشبینی میشود.
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