به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۱۵ تیر)، مهم‌ترین پدیده جوی در بخش‌هایی از کشور، وقوع بارندگی است؛ به‌طوری‌که در شمال‌غرب و ارتفاعات البرز، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) تا پایان هفته، شدت بارش‌ها به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، تهران و البرز به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

اصغری بیان کرد: لغزندگی محورهای مواصلاتی از مهم‌ترین مخاطرات ناشی از این شرایط جوی است و از شهروندان درخواست می‌شود هنگام تردد در جاده‌ها، نکات ایمنی و احتیاط‌های لازم را رعایت کنند.

وی ادامه داد: ساکنان استان مرکزی، به‌ویژه شهرهای شازند، زرندیه، غرق‌آباد و ساوه، نیز باید تا روز چهارشنبه (۱۷ تیر) برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌بینی‌شده آمادگی لازم را داشته باشند.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی استان خوزستان، گفت: از ظهر امروز تا پایان وقت روز پنجشنبه (۱۸ تیر)، احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای و خیزش گردوخاک در این استان وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بیشترین کاهش کیفیت هوا ناشی از گردوغبار در مناطق غربی و جنوبی خوزستان رخ دهد.

وی تصریح کرد: تا پایان هفته، گرمایی غیرمتعارف و فراتر از شرایط معمول در استان یزد حاکم خواهد بود. همچنین تا پیش از ظهر فردا، نفوذ گردوخاک در شهرهای میبد، بافق و اردکان دور از انتظار نخواهد بود.

اصغری در پایان با اشاره به تداوم وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: این شرایط با شدت قابل توجهی تا دوشنبه (۲۲ تیر) هفته آینده ادامه خواهد داشت و در حال حاضر هشدار سطح زرد برای این منطقه صادر شده است. با توجه به احتمال ارتقای سطح هشدار به نارنجی، لازم است شهروندان نسبت به استحکام تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل کنند.