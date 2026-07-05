هشدار نارنجی هواشناسی برای ۹ استان؛ رگبار، تگرگ و باد شدید در راه است

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی سه روز آینده در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل رگبار باران رخ خواهد داد.

وی افزود: امروز (یکشنبه ۱۴ تیر) در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و همچنین خراسان شمالی، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید مورد انتظار است.

ضیائیان بیان کرد: روزهای سه‌شنبه (۱۶ تیر) و چهارشنبه (۱۷ تیر)، در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده در شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید رخ خواهد داد و در مناطق مستعد نیز خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۴ تیر) صاف همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و حداقل دمای هوا ۲۶ و حداکثر دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان یادآور شد: همچنین طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: تا روز دوشنبه (۱۵ تیر) در پاره‌ای از نقاط استان تهران، به‌ویژه مناطق جنوبی و غربی، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک مورد انتظار است؛ همچنین تا روز دوشنبه، افزایش دمای هوا و ماندگاری هوای گرم در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، گفت: امروز (۱۴ تیر) در شمال و شرق آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و استان اردبیل، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد، تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات شمال زنجان، غرب گیلان، ارتفاعات مازندران و گلستان و همچنین ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی فردا (دوشنبه ۱۵ تیر) در شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی و روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) در شمال آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی و ارتفاعات اردبیل نیز پیش‌بینی می‌شود.