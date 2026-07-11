به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از شنبه شب (۲۰ تیر) تا اواخر وقت سه‌شنبه (۲۳ تیر)، در نوار مرزی جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

بر اساس این هشدار، در پی وزش باد شدید، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد. همچنین خیزش گرد و خاک، کاهش موقت دید افقی، افت کیفیت هوا و انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار، به‌ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان، از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران از شهروندان خواسته است ضمن احتیاط در ترددهای جاده‌ای، از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند. همچنین از حضور در تأسیسات و مکان‌های مرتفع نظیر برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک، و نیز تردد یا توقف در کنار درختان و سازه‌های نیمه‌تمام خودداری شود.

در این اطلاعیه همچنین بر مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، رعایت احتیاط در اجرای فعالیت‌های عمرانی، پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست، احتیاط در نواحی کوهستانی و استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق تحت تأثیر گرد و خاک تأکید شده است.